Suspeito de homicídio ocorrido em agosto é preso em Campo Grande

No último sábado(14), o GARRAS (A Delegacia de Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) capturou um investigado por um homicídio praticado no dia 23 de agosto em uma residência no bairro Jardim Los Angeles.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem identificado como, .M.T. de S.G. de 30 anos é o principal suspeito de ter matado a golpes de faca Eduardo Souza Lima (34 anos) por causa de cobrança de dívidas.

Com apoio de policiais do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, policias da Especializada conseguiram encontrar o possível local em que o suspeito estaria escondido e, após monitoramento da residência, foi possível realizar a prisão.

Após a prisão, o investigado foi conduzido para o GARRAS, onde foi realizada as diligências rotineiras de prisão.

