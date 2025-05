Semana começa com instabilidade e queda na umidade relativa do ar em MS

A semana em Campo Grande será marcada por variações climáticas típicas do outono, com um início instável e uma progressiva estabilização das condições meteorológicas, segundo dados meteorológicos divulgados nesta segunda-feira (12). A previsão indica que os campo-grandenses enfrentarão desde chuvas fracas até dias de céu limpo e baixa umidade, num cenário que confirma a transição para o período seco na região.

Nesta segunda-feira (12), o céu amanheceu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas, estimadas em até 0,5 milímetro e probabilidade de 60%. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C, com ventos calmos, soprando entre 21 e 47 km/h. Na terça-feira (13), a instabilidade persiste, embora com menor intensidade: a chance de chuva é de 40% e o acumulado previsto é de apenas 0,1 mm. A temperatura oscila entre 18°C e 28°C.

Segundo as previsões meteorológicas, a tendência para os próximos dias é de aumento gradual das temperaturas e redução da umidade relativa do ar, sinais claros da aproximação do período seco no Estado.

Enquanto o calor começa a se intensificar em Campo Grande, municípios do interior registraram baixas temperaturas na madrugada desta segunda-feira. Amambai, na região de fronteira com o Paraguai, marcou a menor mínima do Estado, com 12,5ºC. Aral Moreira e Sete Quedas registraram 13,8ºC, seguidos por Ponta Porã (14,9ºC), Iguatemi (15,5ºC), Itaquiraí (15,6ºC), Maracaju e Porto Murtinho (ambos com 15,8ºC).

Em Dourados, a semana começou com possibilidade de chuva irregular nas proximidades durante a manhã. As temperaturas na cidade devem variar entre 17°C e 26°C. Corumbá apresentou céu parcialmente nublado e temperaturas entre 20°C e 29°C. A umidade relativa do ar chegou a 100%, indicando alta possibilidade de chuvas. O mesmo índice de umidade foi registrado em Três Lagoas, onde o céu permanece parcialmente nublado e os termômetros marcam entre 18°C e 28°C.

Em Ponta Porã, o céu continua parcialmente nublado, com mínima de 16°C e máxima de 23°C. Já em Aquidauana, a segunda-feira será de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. A cidade registrará uma das maiores máximas do Estado, com temperaturas variando de 19°C a 34°C.

Com a chegada do período seco e as mudanças constantes no clima, as autoridades recomendam atenção especial à hidratação e aos cuidados com a saúde respiratória, especialmente nos dias com baixa umidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram