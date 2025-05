Mulher morre após atropelar capivara e carro colidir com coqueiro na BR-163 em Douradina

Um trágico acidente ocorrido na madrugada deste domingo (11) resultou na morte de Carmem Luce Pimentel Castro, de 38 anos, na BR-163, em Douradina, município a cerca de 192 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava em um veículo Chevrolet Prisma que atropelou uma capivara e, em seguida, colidiu violentamente contra um coqueiro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Carmem viajava como passageira ao lado do motorista, com quem formava um casal. Eles haviam saído da cidade de Sorriso (MT) com destino a Foz do Iguaçu (PR).

O acidente aconteceu quando o condutor foi surpreendido por uma capivara atravessando a pista. Sem tempo hábil para desviar, o animal foi atropelado e, na sequência, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo o carro sair da pista e bater contra um coqueiro. O impacto destruiu completamente o veículo, sobretudo no lado onde Carmem estava.

Ela morreu no local, antes da chegada do socorro. A capivara também não resistiu ao impacto e foi arremessada para a vegetação às margens da rodovia.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como “homicídio culposo na direção de veículo automotor”, quando não há intenção de matar. O motorista foi encaminhado para prestar esclarecimentos e deverá passar por exames de rotina. Autoridades reforçam a importância da atenção redobrada dos motoristas e também cobram melhorias na sinalização e implementação de barreiras de proteção.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia estiveram no local para investigar as circunstâncias do acidente. O corpo de Carmem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da região.

