Casal em moto fica gravemente ferido após colisão e explosão na Afonso Pena

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta de alta cilindrada e quatro veículos mobilizou equipes de resgate na tarde de domingo (25), na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Um casal que estava em uma BMW S 1000 RR ficou gravemente ferido após a moto colidir contra a lateral de um Renault Duster e ser arrastada por vários metros até o canteiro central. O tanque da motocicleta se desprendeu com o impacto e explodiu, provocando um incêndio que atingiu outros dois carros.

Conforme o registro policial, o acidente ocorreu na altura da Rua Nero Lerina da Silva, próximo à Churrascaria Nativas. O Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar ao local e prestou os primeiros socorros às vítimas. Um dos ocupantes da moto precisou ser reanimado com manobras de ressuscitação. Ambos foram encaminhados em estado grave, com politraumatismo, para a Santa Casa.

Segundo relato do motorista do Renault Duster, ele havia acabado de sacar dinheiro em um banco nas proximidades e estava retornando à avenida. “Estava no ponto cego, tão rápido que bateu. Ralou a lateral do carro inteiro. O motor dobrou aqui, caiu pra lá e explodiu a moto. Pegou fogo na moto e em dois carros”, contou, ainda visivelmente abalado.

A força da colisão causou o rompimento do tanque de combustível da motocicleta, que se desprendeu e parou próximo a uma Chevrolet Tracker e um Jeep Compass, ambos parados na pista esquerda aguardando acesso à Rua Professor Luiz Alexandre, a cerca de 60 metros do local do impacto. O combustível derramado se espalhou pela pista e provocou chamas que atingiram os dois veículos.

Na Tracker estavam duas mulheres, e no Compass, uma mãe com sua filha pequena. Felizmente, todas conseguiram sair dos veículos a tempo e não sofreram ferimentos, apenas danos materiais.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente. O caso segue em investigação.

