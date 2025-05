Mulher morre em hospital após ser agredida por quatro dias seguidos pelo marido em Angélica

Mulher tinha relatado a polícia que era agredida várias vezes pelo marido

Na madrugada deste domingo (25), Graciane de Sousa Silva, de 40 anos morreu após ser agredida por quatro dias seguidos pelo marido na cidade de Angélica.

A mulher foi transferida para o Hospital Regional em Nova Andradina após as constantes agressões do marido identificado como José Robério Viana de Souza.

Segundo informações do Jornal da Nova, o caso chegou a polípcia após atendentes do Hospital ABA (Associação Beneficente Angélica) acionarem a Polícia Civil na úlltimo dia (22). Foi informando que Graciane deu entrada no hospital na noite anterior depois de ter sido agredida fisicamente pelo marido, segundo os relatos.

A mulher informou à polícia no hospital que vivia com o suspeito há sete anos e que ele a agredia constantemente. Ela também disse que desde o sábado (17), até a última quarta-feira (21), foi agredida de forma violenta pelo homem na residência onde moravam. Ela foi socorrida pelo proprietário do imóvel e relatou que o suspeito chutou várias vezes sua barriga, ombros e costas.

Após ser levada para a unidade hospitalar em Angélica, ela precisou ser foi transferida para o Hospital Regional, em Nova Andradina devido a gravidade dos ferimentos, onde estava. Ela faleceu na madrugada deste domingo (25).

Na última quinta-feira, o delegado titular chegou a conversar ccom a vítima que relatou a violência doméstica. Outras provas não puderam ser colhidas devido ao estado de saúde grave da mulher que teve fortes dores naquele dia e precisou ser socorrida com urgência.

O indivíduo, apontado como responsável pelas agressões foi na Delegacia de Polícia também na últltima quinta-feira, conforme o delegado. O suspeito da agressão negou ter praticado qualquer tipo de violência contra a vítima.

O delegado disse que irá representar pela prisão preventiva do investigado ainda hoje (25), como uma medida urgente.

