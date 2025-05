Inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira (26) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, principal porta de entrada para o ensino superior público e privado no Brasil. Os interessados têm até o dia 6 de junho para se inscrever, exclusivamente pela Página do Participante, no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

A taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser paga por boleto (gerado na própria plataforma), Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, a depender da instituição bancária. O prazo para pagamento da taxa vai até o dia 11 de junho.

Além de ser usado para ingresso em universidades por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do ProUni (Programa Universidade para Todos), o Enem 2025 volta a oferecer a possibilidade de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. A certificação é válida para candidatos maiores de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica. Para conquistar o certificado, é necessário atingir, no mínimo, 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e uma nota superior a 500 pontos na redação.

Datas das provas e mudanças no Pará

De acordo com o edital divulgado pelo Ministério da Educação, as provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos. A exceção ocorre no estado do Pará: em função da realização da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba terão aplicação em datas diferentes, 30 de novembro e 7 de dezembro. Os participantes que não puderem comparecer por motivos logísticos ou doenças infectocontagiosas poderão solicitar a reaplicação, que acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro.

Assim como nas edições anteriores, o Enem será composto por quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha cada, além de uma redação em língua portuguesa. As áreas do conhecimento avaliadas são: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

O Enem é considerado a principal avaliação educacional do país e, em 2025, deverá manter o protagonismo na democratização do acesso ao ensino superior. Mais informações e o cronograma completo estão disponíveis no site oficial do Inep: enem.inep.gov.br/participante.

