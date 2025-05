Frente fria muda o clima em Campo Grande e no interior de MS: temperaturas devem despencar a partir de quarta-feira

A semana começa com temperaturas amenas e céu entre nuvens em Campo Grande, mas a calmaria no tempo está com os dias contados. Uma frente fria prevista para chegar à região na quarta-feira (29) deve provocar mudanças bruscas no clima, trazendo pancadas de chuva, trovoadas e um acentuado declínio nas temperaturas em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Nesta segunda-feira (26), o tempo permanece estável na capital sul-mato-grossense. O sol aparece entre nuvens e os termômetros variam entre 21°C e 30°C. A terça-feira (27) segue com características semelhantes, embora exista a possibilidade de chuva fraca à noite. As temperaturas continuam elevadas, com mínima de 22°C e máxima de 30°C.

A mudança no tempo ocorre na quarta-feira (28), com a chegada de uma frente fria. O fenômeno avança sobre Campo Grande logo pela manhã, provocando pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas despencam, com mínima prevista de 11°C e máxima de 24°C — um alívio significativo no calor que vinha marcando os últimos dias.

Na quinta-feira (29), o tempo volta a ficar firme, mas o frio se intensifica. A mínima pode atingir os 8°C, enquanto a máxima não passa dos 20°C. O mesmo cenário se repete na sexta-feira (30), com céu claro e temperaturas ainda mais baixas, oscilando entre 7°C e 20°C.

O sábado (31) será marcado por instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas devem ficar entre 11°C e 20°C. Já o domingo (1º de junho) promete tempo mais aberto, com sol predominante e termômetros variando de 10°C a 20°C.

Cidades do interior de Mato Grosso do Sul também começarão a semana sob tempo estável, mas devem se preparar para a mesma virada no clima a partir da quarta-feira. Em Dourados, a segunda-feira será de sol entre nuvens e temperaturas entre 20°C e 29°C. Três Lagoas terá céu nublado, com mínima de 19°C e máxima de 31°C. Já em Corumbá, o dia será de sol entre nuvens altas, com calor de 24°C a 33°C. Em Ponta Porã, o céu terá poucas nuvens e os termômetros oscilam entre 19°C e 27°C.

Naviraí também terá sol entre nuvens, com mínima de 19°C e máxima de 28°C. Em Paranaíba, o tempo parcialmente ensolarado manterá as temperaturas entre 18°C e 32°C. A previsão indica que, assim como em Campo Grande, esses municípios devem receber a frente fria no meio da semana, com chuva e queda acentuada nas temperaturas.

A transição climática marca o início de um período mais típico de outono, com temperaturas mais baixas e tempo seco em grande parte do estado.

