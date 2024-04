Casal é preso suspeito de matar e decapitar um jovem

Em uma investigação realizada pela, Polícia Civil de Amambai identificou e prendeu, na madrugada deste domingo (14), um casal indígena, uma mulher de 27 anos e um homem de 19 anos, acusados pela morte e decapitação de outro jovem também indígena. O fato ocorreu na tarde de sábado (13) na comunidade indígena Aldeia Amambai, em Amambai.

A vítima, identificada como José Areve Martins, de 28 anos, teve a cabeça e os braços decepados do corpo em um crime bárbaro. Segundo apurou a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por ciúmes. Depois de decapitarem José, os autores teriam jogado a cabeça do rapaz no Rio Panduí, localizado nos fundos da Aldeia Amambai.

Na Delegacia, a Mulher informou que era casada com o outro autor, mas, depois da separação, passou a se relacionar com a vítima. No entanto, motivado por ciúmes, o homem. matou José com golpes de machado e o decapitou. Além disso, a jovem afirmou que ajudou a jogar a cabeça de José em um córrego.

Já o autor confirmou ter matado José, o atingindo com golpes de machado na região do pescoço até decapita-lo, pois ambos haviam se desentendido.

Após receber informações sobre o possível local onde a cabeça da vítima foi jogada, a delegada plantonista na ocasião, Dra. Alana Tíssia, que atua nas investigações do caso, solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para realizar as buscas. Os trabalhos de busca pela cabeça foram prejudicados pelo grande volume de chuva que caiu em Amambai e região, aumentando o volume do rio e deixando a água barrenta. Eles foram iniciados na tarde do domingo, interrompidos no início da noite e retomados nesta segunda-feira (15); pela manhã, informou a Polícia Civil, a cabeça foi encontrada.

Segundo a delegada, Dra. Alana Tíssia, o trabalho da perícia criminal desenvolvido por profissionais lotados na Unidade Regional de Perícia e Identificação de Amambai, que atua no caso, vai concluir a apuração da possível mecânica e do instrumento utilizado para a prática do crime.

Com Informações da A Gazeta News

