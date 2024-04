Mulher perde controle de motocicleta em rotatória e morre em acidente no Monte Castelo

Uma mulher de 40 anos morreu na tarde de domingo (14), em um acidente de trânsito, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. A vítima pilotava uma motocicleta e teria perdido o controle da direção devido à forte chuva que caia no momento no acidente.

Conforme informações preliminares, A vítima, identificada apenas pelo primeiro nome, Janaína, estava transitando pela rotatória da Avenida Monte Castelo com a Rachid Neder, quando ocorreu o acidente.

Testemunhas relataram que a chuva forte pode ter contribuído para que Janaína perdesse o controle da motocicleta, que trafegava rapidamente pela Avenida Monte Castelo, perdendo o controle, em seguida, na rotatória.

No momento do acidente, um entregador passava pelo local e parou imediatamente para prestar assistência à vítima. Janaína ainda estava consciente quando ele conseguiu entrar em contato com seus familiares, que chegaram rapidamente ao local.

De acordo com informações da Polícia Militar, há suspeitas de que o capacete da vítima tenha sido deslocado de sua cabeça no momento do impacto com o meio-fio, antes de colidir com o muro do condomínio. A consequente batida resultou em uma fratura no crânio da vítima.

Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros a Janaína por cerca de uma hora. No entanto, apesar dos esforços dos socorristas, infelizmente não foi possível salvar sua vida. A morte de Janaína foi constatada no local do acidente.

