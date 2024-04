PRF apreende 274 Kg de cocaína em Coxim

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 274 kg de cocaína, na manhã do domingo (14), em Coxim, município na região norte de Mato Grosso do Sul, distante 253 km de Campo Grande. Conforme informações da Polícia federal, agentes fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Scania/G420, acoplado a um semirreboque.

Durante a entrevista o condutor demonstrou nervosismo, não sabendo dar informações sobre a viagem, da carga que estava transportando ou informações sobre o caminhão que dirigia. Diante das suspeitas, os policiais realizaram uma busca minuciosa na carreta. Na carroceria do reboque foi encontrado um compartimento oculto, dentro, estavam escondidos 117,6 kg de cloridrato e 156,4 kg de pasta base de cocaína.

O motorista não deu informações sobre a origem ou destino da droga. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Coxim , juntamente com o ilícito e o caminhão.

