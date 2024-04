Polícia prende foragido da Justiça em Ponta Porã

A Polícia Federal prendeu na noite de sábado (13), na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai e distante 312km de Campo Grande, um homem que se estava foragido da justiça desde fevereiro de 2023. A ação policial foi precedida de troca de informações entre policiais civis, federais e agentes da Força Nacional de Segurança Pública.

De acordo com a Polícia Federal, O alvo da ação é suspeito de liderar uma organização criminosa responsável por determinar a retirada forçada de moradores de suas casas, com posterior uso das residências para comercialização de drogas. Algumas das vítimas fugiram ou foram mortas.

No âmbito da Operação Air Mode, deflagrada em outubro de 2023, o preso é suspeito de remeter 22 encomendas, por meio de empresas aéreas, contendo drogas e armas da cidade de Ponta Porã para Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O capturado possui mais de vinte registros de ocorrências criminais pelos delitos de roubo a pedestres, extorsão, arrombamento de residência, homicídio doloso, tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo, associação criminosa, lesão corporal, entre outras.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: