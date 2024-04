Casal é preso por tráfico de drogas em Jardim

Nesta segunda-feira,(01), em uma ação coordenada entre as Polícias Civil e Militar, no município de Jardim/MS, foram realizadas prisões em flagrante de um casal envolvido no fornecimento de substâncias entorpecentes para as bocas de fumo da região.

A ação policial contou com o emprego dos cães de faro da Polícia Militar, que foram fundamentais para localizar substâncias ilícitas ocultas no local das buscas. Foram apreendidos aproximadamente 55,06g de cocaína, 3,5g de maconha e 56,1g de crack, todos embalados para comercialização.

Além disso, foram encontrados instrumentos utilizados no preparo da droga para venda, incluindo facas com resquícios de drogas e uma balança de precisão. Houve ainda a apreensão de outros 50g de crack em poder de um terceiro que informou ter adquirido o entorpecente com a dupla que foi presa.

Essa operação demonstra o compromisso das autoridades locais em combater o tráfico de drogas e manter a segurança e o bem-estar da comunidade de Jardim/MS. A colaboração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o emprego dos cães de faro foi fundamental para o sucesso dessa ação, que resultou na retirada de substâncias ilícitas das ruas e na prisão dos responsáveis por sua distribuição.

As investigações sobre o caso estão em andamento.

Com Informações da Polícia Civil

