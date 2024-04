Fies inicia seleção de candidatos pela lista de espera; saiba onde consultar

O Ministério da Educação iniciou a pré-seleção de candidatos inscritos e incluídos na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2024. A pré-seleção avalia a modalidade de vaga escolhida e a ordem de classificação do candidato, e ocorrerá até o dia 30 de abril, por meio do Portal Único de Acesso.

Os candidatos que forem pré-selecionados deverão complementar as informações no site do Fies, e terão cinco dias úteis para validar os dados na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida. A documentação exigida poderá ser entregue fisicamente ou de forma eletrônica.

Outra exigência é a validação das informações prestadas a um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil subsequente à data de validação da CPSA. Neste caso, também será necessária a entrega física ou eletrônica da documentação exigida. Quando aprovado, bastará apenas formalizar a contratação do financiamento.

