Guarda em Ação chega no bairro Noroeste em Campo Grande

Na segunda-feira (1º), foi instalada a Base Móvel na Praça da Juventude no bairro Jardim Noroeste em Campo Grande, localizado na saída para Três Lagoas. O serviço da Guarda Metropolina da cidade ficará por sete dias na região para combater situações de violência, furto de fios, realização ações preventivas e reprevissas, bem como averiguar situações.

O bairro é o primeiro da Região Urbana do Prosa a receber a açãoda guarda metropolitana. A Base Móvel funciona das 7h às 22h com rondas e atendimento no local. Acontece também os serviços de apoio da Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental.

De acordo com o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o bairro possui um dos maiores números de crianças e adolescentes da Capital (32,7% da população).

A ação da guarda metropolitana está na 8º semana de atendimento itinerante em Campo Grande e contará com 4 viaturas de 4 rodas e 6 motos que dão suporte e reforço no bairro, além da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP) para trabalhos na segurança da região.

Também há o recebimento de denúncias pelo número 153.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.