Casal é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma após perseguição em Sonora

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante a madrugada de quinta-feira (17), no Centro de Sonora, cidade localizada a 362 quilômetros de Campo Grande, no norte do Estado. A prisão ocorreu por volta das 2h30, na Rua Marechal Rondon, após uma perseguição policial. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início após uma denúncia anônima que alertava sobre a chegada de drogas ao município. Com base nas informações repassadas, a equipe intensificou o patrulhamento e visualizou um veículo Chevrolet Onix em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, dando início à perseguição pelas ruas da cidade.

O carro foi interceptado por uma viatura descaracterizada. Durante a abordagem, os policiais encontraram 5 quilos de maconha, 500 gramas de cocaína e 256 gramas de crack. Além das drogas, dois revólveres calibre .38 e cinco munições também foram apreendidos.

Após a prisão, o casal foi encaminhado ao hospital local para realização do exame de corpo de delito e, em seguida, levado à delegacia de polícia, onde os procedimentos legais foram adotados.

A Polícia Militar informou que nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos durante a abordagem e que os direitos constitucionais dos detidos foram devidamente assegurados. O caso segue sob investigação, e a polícia não descarta a possibilidade de envolvimento da dupla com outras ocorrências de tráfico na região.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais