Homem morre após ser baleado por guarda civil em Campo Grande; caso será investigado

Gabriel Willian Cardoso de Azevedo e Silva, de 25 anos, conhecido como “Zoio de Gato”, morreu após ser baleado por um guarda civil metropolitano no fim da tarde da quinta-feira (17), na Rua Bom Jesus, no Bairro Aymoré, em Campo Grande. A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) confirmou que o disparo foi feito por um agente da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que estava de folga e utilizava seu veículo particular no momento do ocorrido.

Segundo a versão divulgada pela Sesdes, o guarda se dirigia à base da corporação quando avistou Gabriel, que usava tornozeleira eletrônica, carregava uma sacola e portava uma arma visível na cintura. Ainda conforme a nota oficial, o jovem demonstrou comportamento suspeito e tentou fugir ao perceber a presença do agente.

Na tentativa de abordagem, o guarda teria dado voz de prisão. Gabriel, no entanto, teria reagido e apontado uma arma em direção ao agente, que então efetuou o disparo, alegando legítima defesa. Dentro da sacola que o suspeito carregava, a polícia afirma ter encontrado uma grande quantidade de entorpecente semelhante ao crack.

A equipe da Romu e a Polícia Militar foram acionadas logo após a ocorrência. O próprio guarda que efetuou o disparo teria prestado os primeiros socorros e levado o ferido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitária, onde Gabriel morreu após dar entrada.

A Sesdes informou que será aberto um procedimento administrativo para apurar os detalhes do caso. A secretaria também confirmou que Gabriel tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e violência doméstica.

A investigação deve esclarecer se houve excesso na ação ou se a conduta do agente foi legítima. A Polícia Civil também deve abrir inquérito para investigar o caso.

