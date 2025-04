Idoso é preso por estupro de vulnerável em Campo Grande

Na última quarta-feira (16), um homem de 63 anos foi preso no bairro Jardim Centro Oeste em Campo Grande. Ele estava com mandado de prisão em aberto.

Ele foi captutrado após denúncias anônimas e levado para a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), onde permanece preso.

O crime ocorreu de 2018 e a vítima era a própria neta do autor, que tinha apenas três anos de idade. Segundo a polícia, o avô da menina se aproveitava quando estava só ele, a criança e a avó. Assim que a avó dormia ele molestava a criança, falando para ela ficar quieta, para não acordar a avó.

A prisão foi feita pela Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

