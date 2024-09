Casal é preso com R$ 144 mil em mercadorias contrabandeadas na BR-060 em Campo Grande

Na madrugada deste sábado (7), um casal foi preso transportando R$ 144 mil em mercadorias contrabandeadas em um carro modelo Sedan com uma carretinha na BR-060, em Campo Grande. Durante patrulhamento no km 378, uma equipe da Polícia Militar (PM) avistou o veículo com o reboque trafegando em estilo comboio, prática comum para o transporte de produtos ilícitos oriundos do Paraguai.

Segundo informações policiais, ao abordar o motorista e a passageira, os policiais encontraram diversos produtos de origem estrangeira no reboque, incluindo baterias de celular, malas, brinquedos, patinetes, HDs, óculos, barracas e bebidas alcoólicas. Foi constatado que as mercadorias não tinham a documentação necessária para a comprovação do pagamento dos tributos de importação, configurando o crime de descaminho.

Durante a verificação dos documentos do casal, a polícia descobriu que o condutor do veículo está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa desde junho deste ano, com a suspensão válida até 13 de junho de 2027. Além disso, o motorista admitiu ter sido preso por descaminho mais de dez vezes, evidenciando reincidência no crime.

Todo o material apreendido será entregue à Receita Federal, enquanto os procedimentos relacionados ao crime de descaminho serão conduzidos pela Polícia Federal (PF).

