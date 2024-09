Jovem é morto a tiros e outro fica ferido, em Guia Lopes da Laguna

Na noite de sexta-feira (6), um jovem identificado como Pedro Henrique foi morto com um tiro no rosto, enquanto outro jovem ficou ferido durante um ataque próximo à Festa do Mel, em Guia Lopes da Laguna, a 234 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada para o local e encontrou Pedro caído no chão com um disparo no lado esquerdo do rosto. O outro jovem foi encontrado com um tiro no peito em frente a uma conveniência na Avenida Visconde de Taunay.

Conforme o registro policial, o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente e encaminhou as vítimas ao hospital, mas Pedro Henrique não resistiu aos ferimentos e já estava morto ao chegar na unidade de saúde. O sobrevivente, irmão do jovem ferido, relatou à polícia que os três estavam no local do crime para pegar uma garrafa de bebida alcoólica escondida em uma árvore, quando foram surpreendidos pelo agressor. Segundo o relato, o autor do crime apareceu e apontou a arma para o rosto do irmão, momento em que Pedro entrou na frente para protegê-lo e foi atingido no rosto.

Em seguida, o autor disparou contra o irmão, atingindo seu peito. O sobrevivente disse ainda que, após o primeiro disparo, o agressor tentou acertá-lo novamente, mas ele conseguiu desviar, fazendo com que o tiro acertasse o chão. Os irmãos fugiram do local e o jovem ferido caiu em frente à conveniência, onde foi encontrado pelos socorristas.

Ainda de acordo com o registro policial, ao ser questionado sobre o autor do crime, o sobrevivente afirmou conhecer o agressor, identificado pelo vulgo ‘Paraguai’. Segundo ele, o suspeito é o ex-marido de sua paquera, e ambos são moradores de Jardim. A polícia está investigando o caso, e imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do homicídio poderão ajudar na identificação e prisão do autor dos disparos.

A motivação do crime ainda está sob investigação, e as autoridades buscam esclarecer os detalhes do ocorrido. A violência chocou a comunidade de Guia Lopes da Laguna, que lamenta a morte precoce de Pedro Henrique e torce pela recuperação do jovem ferido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais