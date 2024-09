Briga por som alto termina em agressão e destruição de aparelho de som em Campo Grande

Um homem de 45 anos foi agredido pelo vizinho, de 38, com uma pancada no rosto, durante uma discussão por causa de som alto no bairro Alves Pereira, em Campo Grande, na manhã deste sábado (7). A vítima, que apresentava sinais de embriaguez, havia comprado bebidas alcoólicas para confraternizar com a esposa, mas o barulho acabou incomodando os vizinhos.

De acordo com o relato, o vizinho, incomodado com o volume elevado, foi até a casa da vítima e a agrediu com um pedaço de madeira, atingindo seu rosto. Após a agressão, o vizinho voltou para sua residência, mas minutos depois retornou ao local, derrubou o homem no chão e desferiu vários chutes pelo corpo, além de destruir o aparelho de som. A vítima sofreu lesões nos lábios e na testa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao questionar o suspeito, ele negou ter cometido as agressões, alegando que passou a noite com sua esposa e filho e que o vizinho poderia tê-lo confundido com algum desafeto. No entanto, a vítima afirmou que já foi alvo de ameaças do vizinho anteriormente, inclusive com o suspeito dizendo que buscaria uma arma para matá-lo.

Ambos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimentos. Durante o trajeto, o suspeito ainda teria ameaçado a vítima novamente. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e dano.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos pelas agressões e danos causados.

