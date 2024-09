DOF apreende carga milionária de drogas em Amambai

Equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (06), dois veículos carregados com maconha. Na ação, um homem, de 26 anos, foi preso, e um adolescente, de 17, apreendido.

Os militares fiscalização na MS-289, quando deram ordem de parada aos condutores de três veículos que seguiam em comboio e em alta velocidade em direção à cidade de Amambai. Os homens desobedeceram o comando e aceleraram, sendo dois deles alcançados e abordados alguns quilômetros depois.

O condutor de um sedan de cor prata conseguiu fugir. Ele era, segundo a dupla detida, o responsável em repassar as informações sobre o policiamento na rodovia.

O adolescente conduzia um Citroen, enquanto outro homem um Chevrolet Onix. Ambos disseram que foram contratados para pegar a droga em Coronel Sapucaia e teriam como destino final o Estado de São Paulo. Ao todo foram apreendidos 1,1 tonelada de maconha, 1,8 quilo de haxixe e 19 quilos de skunk.

Durante verificação no sistema, os policiais descobriram que o ônix foi furtado na cidade de Mococa (SP), em abril de 2023 e o Citroen C3 furtado na cidade de Rio Claro (SP), em janeiro deste ano. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 2,7 milhões.

