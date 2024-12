Casal é feito refém durante assalto em Ponta Porã e bandidos fogem com joias e carro

Dois homens armados invadiram uma residência no Jardim Panambi, em Ponta Porã, cidade na fronteira com o Paraguai, na noite de terça-feira (26), e fizeram um casal refém. Após ameaçá-los, os criminosos fugiram levando joias e o veículo das vítimas, uma caminhonete.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 49 anos, relatou que estava em casa com a esposa, de 41 anos, por volta das 21h45, quando os assaltantes invadiram o imóvel. Nervosos e usando tocas que impossibilitavam a identificação, os suspeitos mantiveram a arma apontada para as vítimas enquanto roubavam correntes e pulseiras de ouro.

Assim que os criminosos deixaram o local, o casal acionou a Polícia Militar. Assustados, os dois foram atendidos pelos policiais e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso. A PM realizou diligências pela região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. O caso segue sob investigação das autoridades.

