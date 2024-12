Carreta que transportava calcário pega fogo na BR-262; ninguém ficou ferido

Uma carreta que transportava calcário foi consumido pelo fogo. O fato ocorreu nessa terça-feira (26), na BR-262, entre os municípios de Anastácio e Miranda.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h13, para combater as chamas e, ao chegar no local, se deparou com o cavalo da carreta completamente incendiado.

De acordo com o relato do motorista do veículo, ao ouvir um dos pneus da carreta estourando, estacionou às margens da rodovia e, com a ajuda de outros condutores que passavam pelo local, conseguiu desengatar o cavalo da carreta para que a carga de calcário que ele transportava não fosse atingida.

Foi necessário 3 mil litros de água e 20 litros de espuma para combater o incêndio. Apesar da gravidade do fato, ninguém ficou ferido.

