Homem é preso e adolescente apreendido após serem reconhecidos por série de roubos em Dourados

Na madrugada desta segunda-feira(25), uma operação resultou na prisão e apreensão de dois assaltantes envolvidos em uma série de roubos realizados com uma motocicleta e arma branca no município de Douyraods.

Os criminosos foram identificados como U.O.R., de 31 anos, e L.F.G.M.de 17 anos, amboscapturados em flagrante e reconhecidos pelas vítimas. O adulto irá responder por roubo e corrupção de menores. Já o adolescente responderá por ato infracional equivalente ao crime de roubo.

A denúncia de um familiar de uma das vítimaque procurou a delegacia para relatar um roubo ocorrido nas ruas da cidade deu ínicio a investigação do caso.

Nessa ocasião relatada , os assaltantes agrediram a vítima, desferindo um golpe de faca na cabeça, ela precisou ser encaminhada o hospital da vida. Uma bicicleta e um celular foi roubadas.;

Demais vítimas relataram que os criminosos abordavam as pessoas na via pública, utilizando uma motocicleta para facilitar as fugas. A equipe da Polícia Civil, iniciou investigação e encontrou a localização dos autores.

Na manhã seguinte à prisão, as equipes da Polícia Civil também conseguiram localizar a bicicleta roubada, que estava em posse de R.L.M., de 29 anos. Ela será autuada pelo crime de receptação.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na série de assaltos.

A operação foi realizada pela Polícia Civil por intermédio da 1ª Delegacia e Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, com o apoio da equipe da Força Tática da Polícia Militar.