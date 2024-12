Funsat oferece 1,9 mil vagas de emprego na Capital nesta quarta-feira (27)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia nesta quarta-feira (27), 1.970 vagas de emprego ofertadas por 274 empresas de Campo Grande. São oportunidades em 196 profissões, sendo que, em 89 atividades, não é exigida experiência prévia.

Entre as principais vagas estão: Açougueiro (7 vagas), Almoxarife (4 vagas), Assistente administrativo (27 vagas), Atendente de lojas (17 vagas), Auxiliar de limpeza (101 vagas), Auxiliar financeiro (2 vagas), Churrasqueiro (2 vagas), Eletricista (4 vagas), Fiscal de caixa (11 vagas), Magarefe (100 vagas), Motorista de caminhão (27 vagas), Operador de caixa (94 vagas), Padeiro (4 vagas), Soldador (4 vagas) e Técnico mecânico (1 vaga).

Do total, 1.195 oportunidades são para candidatos sem experiência prévia. Entre os destaques: Auxiliar de armazenamento (2 vagas), Auxiliar de marceneiro (1 vaga), Consultor de vendas (35 vagas), Farmacêutico (6 vagas), Repositor em supermercados (130 vagas), Servente de obras (21 vagas) e Vendedor interno (5 vagas).

Pessoas com Deficiência (PCDs) contam com triagens para diversas funções, como: Almoxarife (1 vaga), Atendente de berçário (1 vaga), Auxiliar administrativo (5 vagas), Auxiliar de estoque (1 vaga), Auxiliar de limpeza (1 vaga), Auxiliar de linha de produção (10 vagas), Escriturário (1 vaga), Recepcionista (3 vagas), Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga) e Vigilante (6 vagas).

Os interessados devem visitar a sede da Funsat para atualizar o cadastro e aumentar as chances de convocação. O órgão está localizado na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para mais informações, ligue para (67) 4042-0585, ramal 5800.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram