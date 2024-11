Casal é agredido com pedras e paus no Jardim Noroeste, em Campo Grande

Na madrugada desta sexta-feira (15), um casal foi brutalmente agredido com pauladas e pedradas na Rua Pinhal, localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A mulher, de 40 anos, sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhada para a Santa Casa.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou as vítimas caídas no chão. Testemunhas relataram que dois homens iniciaram a agressão atacando a mulher com pedras e paus. O marido, de 41 anos, tentou intervir para defendê-la, mas também acabou sendo alvo dos agressores.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para socorrer o casal. A mulher sofreu um corte profundo na cabeça e fraturou o braço direito, sendo levada às pressas para a Santa Casa devido à gravidade dos ferimentos. Já o homem recebeu atendimento no local e foi liberado, pois não apresentava ferimentos graves.

Quando a polícia chegou ao local, os agressores já haviam fugido. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e as autoridades seguem em busca dos suspeitos.

