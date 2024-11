Atiradores invadem residência em Dourados e ferem jovem de 19 anos

Quatro atiradores em duas motocicletas invadiram a varanda de uma casa no Bairro Estrela Tovy, em Dourados, na madrugada desta sexta-feira (15), disparando várias vezes contra uma família. Um jovem de 19 anos foi atingido de raspão próximo à orelha. O ataque teria como alvo um homem de 37 anos, tio do jovem ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado como tentativa de homicídio, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de disparos de arma de fogo. Chegando ao local, encontraram a família, que relatou o ataque. Segundo as testemunhas, os atiradores chegaram em duas motocicletas e abriram fogo enquanto a família estava sentada na varanda.

Em meio à confusão, a esposa do homem que seria o alvo dos criminosos fechou o portão e pediu para que não atirassem em seus filhos. Contudo, os suspeitos continuaram a gritar: “Saia da frente!”.

O jovem de 19 anos, sobrinho do alvo, saiu de sua casa, localizada nos fundos do imóvel, para entender o que estava acontecendo e acabou ferido por um tiro de raspão. Apesar da gravidade da situação, ninguém da família sofreu ferimentos mais sérios, mas a residência foi parcialmente danificada, com disparos atingindo a porta.

Ainda conforme o registro policial, o homem de 37 anos, supostamente o alvo do ataque, relatou à polícia que teve desentendimentos com uma pessoa no passado, mas não deu detalhes adicionais. Até o momento, os autores do crime não foram identificados.

A Polícia Civil está investigando o caso para localizar os responsáveis e apurar se o ataque tem ligação com desavenças anteriores do homem visado pelos atiradores.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais