Casal de idosos fica gravemente ferido após caminhonete bater em árvore na BR-060

Um grave acidente registrado na tarde de terça-feira (8) deixou um casal de idosos ferido na BR-060, entre os municípios de Camapuã e Paraíso das Águas, em Mato Grosso do Sul. A caminhonete em que eles estavam colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o impacto da batida foi tão intenso que o veículo ficou completamente destruído, chegando a dobrar ao meio. A idosa, que estava no banco do passageiro, sofreu fraturas graves nas duas pernas e apresentava suspeita de fraturas nos arcos costais (região das costelas).

O motorista, também idoso, sofreu trauma torácico e estava em estado delicado. Diante da gravidade dos ferimentos, o casal foi transferido em vaga zero — quando não há disponibilidade imediata de leitos, mas o atendimento é garantido por emergência, para um hospital em Campo Grande.

Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o acidente. As causas serão investigadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na rodovia.

O estado de saúde atualizado das vítimas não foi divulgado até o momento.

