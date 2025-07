Governadores do Codesul defendem novo modelo de concessão para a malha ferroviária da região

Estados cobram reinvestimento de recursos na infraestrutura local e criação de grupo técnico interestadual

A necessidade de um novo modelo de concessão para a malha ferroviária da região Sul do Brasil foi o tema central de uma reunião técnica realizada nessa terça-feira (8), em Florianópolis (SC). O encontro contou com a presença dos governadores Eduardo Leite (RS) e Jorginho Mello (SC), além de representantes dos governos do Paraná e do Mato Grosso do Sul, secretários estaduais, técnicos da área de logística e membros do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul).

O foco das discussões foi o futuro da concessão operada pela empresa Rumo Logística, que atualmente controla cerca de 7,2 mil quilômetros de trilhos em quatro Estados. A empresa propôs ao governo federal a renovação antecipada do contrato por mais 30 anos, o que gerou preocupação entre os participantes da audiência.

Um dos principais temores dos Estados é de que os valores referentes à devolução onerosa de trechos inativos, estimados em até R$ 2,8 bilhões, não sejam reinvestidos na própria região Sul, mas direcionados para ativos da empresa em outras partes do país.

Para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é essencial que a região tenha protagonismo na definição do novo modelo de concessão. Ele defendeu critérios mais rigorosos para a renovação e a garantia de investimentos locais.

“A malha ferroviária gaúcha perdeu metade da sua movimentação nos últimos anos e está operando com baixa velocidade, alto custo e pouca integração. Não aceitaremos que essa concessão seja prorrogada sem compromissos concretos de investimento e planejamento”, afirmou.

Durante a reunião, foi acordada a criação de um grupo técnico interestadual com representantes dos quatro Estados para acompanhar a reformulação da concessão e atuar junto ao governo federal. Também foi proposta a criação de um fundo regional específico para destinação dos recursos gerados pela devolução de trechos ferroviários inativos. O governador Jorginho Mello destacou a união dos Estados como essencial para avançar na pauta.

“Foi decidido que nós vamos criar uma comissão técnica formada pelos quatro estados, de forma legalizada. Só assim vamos fazer o assunto andar. Entendemos que isso é vital para a nossa economia”, declarou.

O contrato atual da Malha Sul vence em 2027, e os estudos federais para sua renovação ainda não consideram os impactos das enchentes de 2024 — o que, segundo os governadores, prejudica o diagnóstico da infraestrutura e pode comprometer a definição de prioridades.

O Rio Grande do Sul defende não apenas a recuperação dos trechos danificados, mas também a modernização da estrutura existente, a retomada das conexões interestaduais e a construção de variantes logísticas. A meta é fortalecer o transporte ferroviário de cargas e reduzir o custo logístico para produtores e indústrias da região.

Além dos governadores, participaram da reunião secretários estaduais da Fazenda, Comunicação, Infraestrutura, Portos e representantes da Invest SC e da Fecam. O Codesul esteve representado pelos quatro secretários estaduais responsáveis pelo conselho em cada Estado.

Com a mobilização regional, os Estados que compõem o Codesul buscam pressionar o governo federal para garantir que a renovação da concessão ferroviária respeite os interesses locais, promova o desenvolvimento econômico e resolva gargalos históricos de infraestrutura.

