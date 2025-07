Motociclista sofre fratura em colisão com carro no centro de Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (10), um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente no bairro Amambaí, região central de Campo Grande. A colisão ocorreu no cruzamento entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Avenida Presidente Ernesto Geisel, quando, segundo informações preliminares, a moto atingiu a traseira de um Fiat Uno.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado ao local e identificou uma possível fratura em uma das pernas do motociclista, que não teve o nome divulgado. O motorista do automóvel saiu ileso.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foi informada qual unidade de saúde recebeu o ferido.

