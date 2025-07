Motorista colide contra veículo na Mascarenhas de Moraes

No início da tarde desta quarta-feira (09), um motorista de uma minivan colidiu contra um veículo Renault Duster na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O motorista da van, teria sofrido um mal súbito que ocasionou a colisão. Ele precisou ser reanimado no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

A condutora do carro também foi socorrida. O BPMTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) também esteve no local por causa do acidente e realizou as atividades de praze na via.