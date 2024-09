Casal agride e atira em cliente de lanchonete após discussão em Campo Grande

Uma mulher de 44 anos foi agredida e baleada na madrugada de quinta-feira (12) após discutir com amigos de um casal que ocupava uma camionete, na Vila Bandeirante, em Campo Grande. A vítima estava em uma lanchonete quando o casal desconhecido começou a discutir com ela. Durante a confusão, o homem agrediu a mulher com socos no tórax.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação piorou quando a vítima foi até o seu carro. O casal seguiu a mulher e o motorista da camionete passou a ameaçá-la de morte caso ela tivesse tirado fotos do agressor ou da placa do veículo. Em seguida, a mulher que estava na camionete desceu, pegou o celular da vítima e tentou apagar as fotos que os identificavam. Nesse momento, ambas começaram a brigar, e o motorista da S10 deu coronhadas na cabeça da vítima.

Além das agressões físicas, o homem ainda atirou na direção da mulher, causando uma possível lesão em seu pé e acertando o carro da vítima. A mulher informou à Polícia Militar que os ocupantes da camionete eram amigos do casal com quem ela havia discutido inicialmente.

Ainda conforme o registro policial, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo. Após conversar com a vítima, os policiais identificaram os suspeitos por meio de fotos. A placa da camionete estava registrada em nome de uma mulher residente em Terenos. A equipe policial se dirigiu ao endereço registrado e encontrou um veículo na garagem, confirmando o local.

Vizinhos relataram que a suspeita possuía uma camionete cinza, cabine simples, frequentemente utilizada por seu marido, coincidindo com as características descritas pela vítima. No entanto, o casal suspeito não foi localizado no momento.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa devido aos ferimentos. O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia Civil, no Jardim Tijuca, como lesão corporal e disparo de arma de fogo. As investigações seguem em andamento para localizar os agressores.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais