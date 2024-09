Casal morre em grave acidente na BR-376 após tentativa de ultrapassagem

Divina Esmeria Pires, de 65 anos, e Josenilson dos Santos Almeida, de 52 anos, perderam a vida em um trágico acidente de trânsito envolvendo três veículos na rodovia BR-376, próximo ao município de Vicentina, a 265 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira (12) e envolveu dois automóveis, um Honda CRV e um Hyundai Azera, além de um ônibus Mercedes.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vicentina, o acidente aconteceu quando o motorista do Azera tentou ultrapassar o ônibus, colidindo frontalmente com o Honda CRV, onde estavam Divina e Josenilson. Com o impacto, o Honda foi lançado para a pista contrária e parte da lataria lateral do ônibus foi danificada.

Divina, passageira do Honda, foi arremessada para fora do veículo e seu corpo só foi encontrado durante as diligências realizadas pela perícia. Josenilson, que conduzia o Honda, chegou a ser socorrido e levado ao hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. Devido ao acidente, o trânsito na BR-376 precisou ser interrompido durante os trabalhos de remoção das vítimas e dos veículos, mas foi liberado em seguida. Os automóveis envolvidos foram encaminhados para o pátio da PRF em Dourados, onde passarão por perícia.

O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue em investigação pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do acidente.

