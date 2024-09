Assaltante é preso por policiais paranaenses ao tentar roubar em pedágio de Naviraí

Jovem, de 18 anos, foi preso, na noite dessa quarta-feira (11), em Naviraí, distante 359 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado por dois policiais paranaenses tentando roubar uma caminhonete parada na praça de pedágio da BR-163.

Os militares, lotados em Icaraíma (PR), retornavam para a cidade onde moram, quando pararam na fila de carros para passar pelo pedágio. Nesse momento, dois homens saíram do mato e anunciaram o assalto a um motorista, de 44 anos, que conduzia uma Toyota Hillux e estava no veículo à frente dos policiais.

A vítima foi retirada do automóvel, mas antes que os bandidos pudessem acelerar, foram abordados pelos agentes. Um dos criminosos desceu e apontou arma para os militares, que reagiram e atiraram três vezes na direção dele.

O homem não foi atingido e conseguiu fugir em meio à mata. O outro envolvido foi capturado e entregue à PM de Naviraí, que conduziu o rapaz até a delegacia de Polícia Civil da cidade. Ele foi autuado em flagrante por roubo praticado com violência, ameaça e uso de arma de fogo.

Com informações do site Ta Na Mídia Naviraí

