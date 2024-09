Ciências humanas e a Comunicação para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul

As ciências humanas desempenham um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa, consciente e capaz de enfrentar os desafios contemporâneos. No contexto de Mato Grosso do Sul, essas disciplinas são ainda mais essenciais, dado o cenário de complexidades sociais, culturais e ambientais que caracterizam a região. Infelizmente, sua relevância muitas vezes é subestimada, especialmente em uma realidade que tende a priorizar áreas técnicas e “científicas”. É necessário abrir um diálogo franco com a opinião pública sul-mato-grossense, resgatando e valorizando a contribuição das ciências humanas para o desenvolvimento regional.

Um dos grandes desafios que Mato Grosso do Sul enfrenta é a integração social e cultural em um estado marcado por sua diversidade. Comunidades indígenas, descendentes de migrantes e a população urbana convivem em meio a desigualdades ainda evidentes. A sociologia oferece ferramentas indispensáveis para entender essas dinâmicas e propor políticas públicas que promovam a inclusão e a equidade. Estudar as relações sociais no estado é o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais coesa, onde todos possam se sentir representados.

Além disso, a história de Mato Grosso do Sul é rica e diversificada, mas muitas vezes pouco conhecida por seus próprios habitantes. A disciplina de história nos permite compreender as raízes da nossa identidade regional, desde os povos indígenas que habitavam essas terras antes da colonização (e ainda habitam) até as diferentes ondas migratórias que moldaram nossas cidades. Conhecer essa história é vital para que possamos valorizar nosso patrimônio cultural e construir um futuro que respeite nossas origens.

Outro ponto crucial nesse cenário é a comunicação. A comunicação, como área das ciências humanas, tem se tornado cada vez mais fundamental na compreensão e resolução de desafios sociais e culturais. Em Mato Grosso do Sul, onde a diversidade é marcante, a comunicação tem o papel vital de unir diferentes segmentos da população, promovendo o diálogo e o entendimento mútuos. Ela permite que informações cruciais sejam transmitidas de forma clara e precisa, seja em processos educativos, campanhas de conscientização ou até mesmo na criação de políticas públicas mais inclusivas.

Em tempos de crise, como durante a pandemia de COVID-19, a comunicação se mostrou essencial para disseminar informações de saúde pública, combater a desinformação e garantir que todos, independentemente de suas condições sociais, tivessem acesso ao conhecimento necessário para proteger suas vidas. A ausência de uma comunicação eficaz em momentos críticos pode resultar em desinformação e consequências graves para a sociedade.

No ambiente acadêmico e regional, a comunicação também desempenha um papel estratégico na promoção de debates sobre questões sociais, culturais e ambientais que afetam Mato Grosso do Sul. Projetos de extensão que envolvem comunicação intercultural, por exemplo, são fundamentais para garantir que as vozes das comunidades indígenas e rurais sejam ouvidas e respeitadas em processos de decisão que impactam suas vidas e terras. A comunicação atua como uma ponte que conecta diferentes realidades e fomenta a inclusão, além de promover o respeito à diversidade cultural que caracteriza nosso estado.

A filosofia, por sua vez, nos instiga a refletir sobre os valores e princípios que orientam nossa sociedade. Em tempos de crises éticas e morais, como os que vivemos atualmente, a filosofia pode ajudar a formar cidadãos críticos e conscientes de seu papel no mundo. Em Mato Grosso do Sul, essa reflexão é especialmente importante para lidarmos com questões como a degradação ambiental e a urbanização desordenada, que ameaçam o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação de nossas riquezas naturais.

Portanto, é imperativo que Mato Grosso do Sul não apenas valorize, mas também invista nas ciências humanas como um pilar para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Isso significa fortalecer os cursos dessas disciplinas nas universidades, incentivar a pesquisa e promover debates que envolvam toda a sociedade. Além disso, a comunicação deve ser amplamente promovida como uma ferramenta essencial na construção de uma sociedade mais coesa, onde o diálogo e o entendimento mútuo são os motores do desenvolvimento social e acadêmico.

As ciências humanas e a comunicação não são apenas disciplinas acadêmicas, mas fontes de soluções para problemas que enfrentamos diariamente. Em um estado tão diverso e rico como Mato Grosso do Sul, seu valor é inestimável e deve ser promovido com vigor e determinação.

Cristiano Miranda Cupertino é Reitor da Universidade Anhanguera-Uniderp

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.

