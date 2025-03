Casal acusado de homicídio em São Paulo é preso em Ponta Porã após quatro anos foragido

Gilson Alves Carboni e Ana Paula Carboni foram presos na tarde desta sexsa-feira (14) em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça de Porangaba (SP). O casal é acusado de envolvimento no homicídio de Marisa Aparecida dos Santos Domingues, desaparecida desde 8 de dezembro de 2019 em Bofete, no interior de São Paulo.

De acordo com o portal R7, o casal estava foragido desde o desaparecimento de Marisa e, segundo as investigações, levava uma vida discreta em Ponta Porã, onde administrava um comércio local no bairro Maria Auxiliadora. A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as polícias civis de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Marisa, de 41 anos, trabalhava como recepcionista na clínica odontológica de Gilson, que é dentista. Ela foi vista pela última vez na cidade de Bofete, o que gerou grande repercussão na época. Após o desaparecimento, o casal fugiu, deixando poucas pistas sobre o que poderia ter acontecido com a vítima.

As investigações apontaram indícios de envolvimento direto de Gilson e Ana Paula no crime, o que levou à expedição dos mandados de prisão pela Justiça de São Paulo. A localização e prisão do casal foram possíveis após um trabalho de inteligência das polícias de ambos os estados.

Gilson e Ana Paula Carboni devem ser transferidos para São Paulo, onde responderão pelo crime. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer os detalhes do caso e determinar a motivação do crime.

