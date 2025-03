Homem é espancado e abandonado com hemorragia no crânio na Vila Nova Campo Grande

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. Silvio, um homem identificado apenas pelo nome, foi espancado e abandonado na noite de sexta-feira (14) em uma via da Vila Nova Campo Grande. Ele apresentava um ferimento grave na cabeça, com hemorragia no crânio.

Moradores da região encontraram a vítima caída na Rua Noventa e, ao avistarem a chegada da viatura, pediram ajuda. Uma testemunha relatou que estava caminhando pela rua quando encontrou o homem, que não conseguia fornecer seus dados devido aos ferimentos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde.

Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o caso.

