Homem é assassinato a tiros no Jardim Colúmbia em Campo Grande

Na sexta-feira (14), um homem ainda não identificado foi assassinado na Rua Marie, próximo à BR-163, no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande. O caso está sendo investigado como homicídio simples. A vítima, que aparenta ter entre 19 e 25 anos, foi jogada do banco traseiro de um carro que havia parado na esquina. Uma testemunha, que estava sentada em frente à sua casa por volta das 22h30, observou o veículo estacionando. Em seguida, o corpo foi lançado para fora, e, assim que tocou o chão, um indivíduo disparou ao menos 5 tiros contra o homem e fugiu. Após o crime, um motociclista em um veículo vermelho apareceu no local, aparentemente para verificar se a vítima estava morta. Ele mexeu em seu celular e logo se retirou. A testemunha acionou a Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Perícia também compareceram ao local. Não foram encontrados vestígios que pudessem ajudar a identificar o autor, além das marcas de sangue deixadas no chão. A vítima apresentava ferimentos no rosto, tórax e braço. O caso segue em investigação.

