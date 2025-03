Homem é baleado em tentativa de homicídio e sobe em telhado para escapar dos disparos em Campo Grande

Um homem de aproximadamente 30 anos foi baleado no braço durante uma tentativa de homicídio na noite dessa sexta-feira (14), na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Para escapar dos disparos, a vítima subiu em uma árvore e acabou parando no telhado de uma residência na Rua do Comércio, onde foi encontrada por testemunhas pedindo socorro.

Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que um Honda Civic preto se aproxima da vítima. Ele sinaliza com os braços para o veículo, que para no fim da quadra. Em seguida, a porta traseira do carro se abre, e os disparos começam. Outro rapaz que estava no local corre e desaparece do campo de visão. Após os tiros, o carro foge rapidamente, e a gravação é interrompida.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Consciente e orientada, a vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece sob cuidados médicos.

Histórico de violência

Essa não é a primeira vez que o homem é alvo de um ataque. Em 19 de março de 2023, ele foi baleado em uma situação semelhante, também em Campo Grande. Na ocasião, a vítima estava sentada na calçada da Rua Floriano Paula Correa quando um veículo Chevrolet Corsa preto se aproximou e o passageiro efetuou os disparos. Assim como no caso mais recente, ele foi socorrido e levado para a Santa Casa.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar o autor dos disparos. Até o momento, o atirador não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol. As autoridades não descartam a possibilidade de o crime estar relacionado a desavenças anteriores.

