Carros derrubam tapume da antiga rodoviária após colisão em cruzamento no bairro Amambai

Foto: reprodução/redes sociais
Foto: reprodução/redes sociais

Dois carros derrubaram parte do tapume das obras da antiga rodoviária de Campo Grande, no bairro Amambai, após uma batida no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Rua Barão do Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (20). Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

O acidente envolveu um Renault Kwid e um Jeep Compass. De acordo com informações preliminares, o motorista do Jeep seguia pela Rua Joaquim Nabuco em direção ao Hospital do Câncer quando foi atingido pelo Kwid, que não teria respeitado a placa de “Pare” no cruzamento.

Foto: reprodução/redes sociais

Com a força da colisão, os dois veículos invadiram a área de obras da antiga rodoviária e derrubaram parte da estrutura de isolamento. O Kwid teve a parte dianteira bastante danificada, enquanto o Jeep sofreu avarias menores.

Comerciantes da região relataram que a alta velocidade dos veículos no trecho é frequente, aumentando o risco de acidentes no local. A área segue isolada para reparos no tapume.

 

