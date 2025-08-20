Carros derrubam tapume da antiga rodoviária após colisão em cruzamento no bairro Amambai

Dois carros derrubaram parte do tapume das obras da antiga rodoviária de Campo Grande, no bairro Amambai, após uma batida no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Rua Barão do Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (20). Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

O acidente envolveu um Renault Kwid e um Jeep Compass. De acordo com informações preliminares, o motorista do Jeep seguia pela Rua Joaquim Nabuco em direção ao Hospital do Câncer quando foi atingido pelo Kwid, que não teria respeitado a placa de “Pare” no cruzamento.

Com a força da colisão, os dois veículos invadiram a área de obras da antiga rodoviária e derrubaram parte da estrutura de isolamento. O Kwid teve a parte dianteira bastante danificada, enquanto o Jeep sofreu avarias menores.

Comerciantes da região relataram que a alta velocidade dos veículos no trecho é frequente, aumentando o risco de acidentes no local. A área segue isolada para reparos no tapume.

