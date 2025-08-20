Suspeito de matar jovem com facada no peito nega crime ao se apresentar à polícia

Rafael de Oliveira Riquelme, conhecido como “Bigode”, suspeito de matar Alexandre Wilker Fernandes de Almeida, de 26 anos, se apresentou espontaneamente à DHPP (Delegacia de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa) na tarde da última terça-feira (19). Acompanhado de seu advogado, ele prestou depoimento ao delegado Rodolfo Daltro e negou envolvimento no crime. Como não havia situação de flagrante, Rafael foi apenas indiciado por homicídio e liberado após ser ouvido.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (17), após uma confusão iniciada em uma conveniência localizada no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. O boletim de ocorrência relata que os envolvidos estavam ingerindo bebidas alcoólicas no estabelecimento quando começou o desentendimento, que prosseguiu até uma área de barracos conhecida como “invasão da Homex”.

Durante a briga, um dos barracos chegou a ser incendiado. Alexandre, que dormia na casa ao lado, acordou com o tumulto e, ao sair para verificar o que estava acontecendo, acabou sendo atingido por uma facada no tórax. Ele foi socorrido por familiares até a UPA Universitário, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo relato do cunhado da vítima à polícia, Alexandre havia sido agredido por Rafael momentos antes. Com medo, tentou se afastar da confusão, mas minutos depois acabou ferido fatalmente. Testemunhas afirmaram que o autor do golpe de faca seria “Bigode”, que teria fugido com um adolescente logo após o crime. Conforme o relato, o comparsa ainda gritou: “Bigode, pega seu primo e vaza daqui”, antes de ambos desaparecerem.

Um vídeo gravado por moradores mostra a agitação logo após a morte, com gritaria, empurra-empurra e discussões entre cerca de 15 pessoas em frente aos barracos da região.

A Polícia Civil informou que Rafael possui uma tatuagem de anjo no pescoço, tem pele negra e conta com um mandado de prisão em aberto. O caso segue sendo investigado como homicídio simples.