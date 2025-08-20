Sonho da casa própria: inscrições para a seleção que contemplará 96 famílias encerram nesta quarta

A esperança de um lar digno se renova para dezenas de famílias campo-grandenses. A próxima seleção do Programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) destinará 96 unidades habitacionais localizadas no Residencial Jorge Amado, no bairro Tarumã, em Campo Grande.

Para participar o beneficiário precisa estar dentro dos critérios e realizar a inscrição até esta quarta-feira (20), pelo site da Agehab.

O sorteio será realizado na sala de reuniões da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Governo de Mato Grosso do Sul, garantindo total transparência e compromisso com a população.

O FAR é um dos formatos do programa habitacional federal voltado a famílias de baixa renda, com subsídio total ou parcial para aquisição da moradia. No caso desta seleção, o objetivo é atender quem mais precisa, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O programa é fruto de uma parceria entre o Governo Federal e o Governo Estadual, unindo esforços para ampliar o acesso à moradia digna para famílias em maior situação de vulnerabilidade social e econômica.

A seleção segue regras estabelecidas pelo programa, que determinam prioridade para grupos específicos, entre eles:

Mulheres chefes de família;

Pessoas negras;

Pessoas com deficiência;

Idosos;

Famílias com crianças ou adolescentes;

Famílias com pessoas em tratamento de câncer, doenças raras, crônicas ou degenerativas;

Mulheres vítimas de violência doméstica;

Famílias integrantes de povos indígenas e comunidades quilombolas;

Moradores de áreas de risco;

Pessoas cujo contrato habitacional anterior foi cancelado sem culpa própria;

Famílias em situação de rua ou com trajetória de rua.

Esses critérios não apenas definem quem pode participar, mas também refletem o caráter social do programa, voltado a reduzir desigualdades e garantir que a moradia chegue a quem mais precisa.

Atualmente, a central de cadastramento registra cerca de 40 mil pessoas aguardando uma oportunidade em programas habitacionais. No entanto, quando são aplicados os critérios de vulnerabilidade social e econômica, esse número é reduzido para cerca de 7 mil famílias aptas.

Os interessados em participar do programa podem se inscrever até hoje (20) no site da Agehab (www.agehab.ms.gov.br). É importante que todos verifiquem os critérios e atualizem seus dados para garantir a participação.

Dentre essas, 96 serão contempladas nesta etapa, por meio de sorteio público e transparente. A transmissão ao vivo do sorteio é uma das formas de assegurar à população que o processo é conduzido com imparcialidade e seriedade. Essa visibilidade reforça o compromisso do programa com a justiça social e com o uso responsável dos recursos públicos.

A conquista da casa própria representa muito mais que a entrega de chaves: é a garantia de segurança, dignidade e novas possibilidades. Para as famílias contempladas, será o início de um capítulo marcado pela estabilidade e pela esperança.

Com Gov MS