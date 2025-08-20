Motociclista cai em córrego após colisão com SUV em Campo Grande

Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido após cair no Córrego Bandeira, na noite de ontem (19), em Campo Grande. O acidente aconteceu na Rua Doutor Vilela de Andrade, ao lado de uma fábrica de refrigerantes, no bairro Vila Albuquerque.

De acordo com informações apuradas no local, o homem, de aproximadamente 30 anos, conduzia uma moto Honda Titan no sentido sul-norte da via quando colidiu com uma Chevrolet Tracker que seguia pela faixa da esquerda. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e acabou caindo dentro do córrego.

O guard-rail instalado no trecho impediu que a motocicleta também fosse parar na água, mas não evitou a queda do condutor. O motorista da Tracker relatou à polícia que a vítima teria feito movimentos em zigue-zague à frente do veículo antes da colisão.

Testemunhas informaram que o motociclista chegou a ficar inconsciente após a queda. No entanto, quando foi socorrido, já estava consciente, embora desorientado, e sem suspeita de fraturas. Ele foi encaminhado para atendimento médico. O volume de água no córrego estava baixo no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do BPtran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) atenderam a ocorrência. A Polícia Civil ficará responsável por investigar as circunstâncias do acidente, além de checar a documentação dos veículos e se a placa da moto estava visível no momento da colisão.

