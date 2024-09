Carros colidem em semáforo na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande

Um Hyundai Creta branco ficou com a lateral destruída após colidir na traseira de um Renault Kwid vermelho, que estava parado no semáforo, na tarde deste sábado (7), no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande. O acidente ocorreu quando os dois veículos seguiam em direção ao bairro. Câmeras de segurança registraram o momento do impacto.

O Renault Kwid, conduzido por uma mulher, aguardava no semáforo fechado para fazer a conversão e entrar na Avenida Manoel Ferreira, quando foi atingido na traseira pelo Creta, dirigido por uma jovem de 31 anos. Com o impacto, o Hyundai Creta foi parar do outro lado da rua, colidindo contra a estrutura do semáforo. A traseira do Kwid e a lateral do Creta ficaram bastante danificadas. Felizmente, ambas as motoristas não sofreram ferimentos, e os veículos possuem seguro. “Foi uma pancada. A motorista do Creta ficou bastante assustada”, relatou uma testemunha.

Comerciantes da região, afirmaram que acidentes são frequentes no local, principalmente após a instalação de um semáforo de três tempos para facilitar a entrada dos condutores na Avenida Manoel Taveira, mudança que tem causado confusão e contribuído para o aumento de colisões.

Além da confusão gerada pelo novo semáforo, testemunhas observaram que a luz do sol no fim da tarde prejudica a visibilidade dos condutores, aumentando o risco de acidentes no trecho. Cada carro envolvido na colisão ficou parado em um canto da via, chamando a atenção de pedestres e outros motoristas que passavam pelo local.

