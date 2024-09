 Homem é preso pela PRF com cinco fuzis e pistolas em Nova Andradina; suspeita de ligação com facção criminosa do Rio de Janeiro

Um homem de 34 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso no fim da tarde de ontem (6) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-267, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Ele transportava cinco fuzis e cinco pistolas, e a suspeita é de que o armamento seria destinado a abastecer uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro.

Conforme o registro policial, o motorista, natural do Mato Grosso, pegou o armamento em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. As armas foram encontradas no porta-malas de um Ford Ka, com placas de Brasília (DF). Após a abordagem, o suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Federal em Dourados, onde o caso está sendo investigado.

Este não é um caso isolado de apreensão de armas na região. Em maio deste ano, a PRF apreendeu quatro fuzis calibre 7,62, sete pistolas 9 milímetros e sete carregadores de pistola na BR-463, em Ponta Porã. As armas estavam escondidas em um compartimento oculto de um Hyundai HB20, conduzido por um homem de 31 anos, morador de Rondonópolis (MT). Na tentativa de disfarçar a atividade ilegal, ele viajava com sua esposa e dois filhos, de 9 e 15 anos.

No mês passado, o homem foi condenado a 18 anos de reclusão e 180 dias-multa pela Vara Federal de Ponta Porã. Segundo o juiz federal Ricardo Duarte Ferreira Figueira, a autoria do crime foi confirmada pelo flagrante, com as armas e munições sendo apreendidas diretamente em poder do acusado.

As frequentes apreensões de armas na região reforçam a preocupação com o tráfico de armamentos na fronteira entre Brasil e Paraguai, que continua sendo um dos principais pontos de entrada de armas ilegais no país. A investigação sobre o caso mais recente segue em andamento, com as autoridades buscando identificar a origem e o destino exatos do armamento apreendido, além de possíveis conexões do suspeito com organizações criminosas no Rio de Janeiro.

