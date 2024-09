Motoentregador é socorrido após ser atingido por carro em alta velocidade no Jardim Noroeste; motorista fugiu sem prestar socorro

Um motoentregador de 42 anos foi socorrido na noite de sexta-feira (6) após ser atingido por um carro que avançou a via preferencial no cruzamento das ruas Piraputanga com Corcovado, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na tarde deste sábado (7) pela esposa do motoentregador, ela foi informada sobre o acidente por volta das 23h20, através de uma ligação. Imediatamente, a mulher se dirigiu ao local do acidente, onde moradores relataram que seu marido trafegava pela Rua Piraputanga quando um carro, que vinha em alta velocidade pela Rua Corcovado, não respeitou a sinalização de parada e colidiu com a motocicleta.

Após o impacto, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. O motoentregador foi encaminhado para a área vermelha da Santa Casa, onde aguarda avaliação médica e possível necessidade de cirurgia devido aos ferimentos. A motocicleta que ele conduzia ficou destruída com a força da batida.

A família e a polícia agora buscam identificar o motorista responsável pelo acidente. O caso foi registrado como omissão de socorro e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A polícia deve investigar o incidente e procurar por câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o veículo envolvido na colisão.

As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre o motorista que fugiu do local entre em contato com a polícia para ajudar nas investigações.

