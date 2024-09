Sobrinho do prefeito de Batayporã morre ao bater na traseira de outro carro na BR-163, em Caarapó

Um jovem, de 24 anos, identificado como Felipe Alves da Roz, morreu em um acidente de trânsito envolvendo dois carros no Km 193 da BR-163, em Caarapó, a 274 km de Campo Grande. O acidente ocorreu nessa sexta-feira (6). Felipe é sobrinho do prefeito de Batayporã, Germino Roz.

Segundo informações do site local Ligado na Notícia, a vítima dirigia um Honda Civic de cor prata no sentido Juti, quando bateu na traseira de um Fiat Uno, que seguia no mesmo sentido. Após a colisão, o Honda Civic saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia.

Felipe morreu no local. Ele residia no município de Ponta Porã.

Os passageiros do outro veículo envolvido sofreram ferimentos leves e foram socorridos para o hospital do município. A Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local do acidente.

Prefeito de Batayporã

Nas redes sociais, o prefeito Germino Roz prestou homenagem ao sobrinho.