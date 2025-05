Carro usado em execução de advogado é encontrado queimado em área rural de Pedro Juan Caballero

O veículo utilizado pelos autores do assassinato do advogado Gustavo Aníbal Medina Carneiro, de 39 anos, foi encontrado completamente queimado na tarde desta quinta-feira (8), em uma região rural nos arredores de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, câmeras de segurança flagraram o automóvel durante a fuga, a poucos quarteirões do local onde o crime ocorreu. O carro foi localizado por volta das 15h na Colônia Kokue Pyahu, antiga Victoria’i, nas proximidades do córrego Suizo. Completamente destruído pelas chamas, apenas a placa e o número do chassi puderam ser identificados, sem indícios claros sobre os responsáveis pelo crime.

A execução aconteceu por volta das 11h50 no cruzamento das ruas 15 de Agosto e Teresa Roa de Caballero, no centro de Pedro Juan, em frente a uma escola, em um horário de grande movimentação, quando pais buscavam os filhos. Gustavo Medina foi atingido por 12 disparos de pistola calibre 9 mm e morreu ao lado do próprio carro.

Durante o atendimento à ocorrência, uma advogada identificada como Claudia Larize Ruiz Cristaldo, de 36 anos, foi detida por ordem do promotor Rodrigo Espínola após ser flagrada tentando pegar o celular da vítima. Ainda não se sabe se ela permanecerá presa ou se será apenas ouvida como testemunha.

Medina era conhecido na região e foi alvo de investigação na Operação Pavão, que apura crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro ligados ao narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão e seu filho, Luan Chimenes Nascimiento.

As autoridades paraguaias seguem investigando o caso, que tem características de execução premeditada. Até o momento, ninguém foi preso pelo homicídio.

