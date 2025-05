Homem é rendido por criminosos e forçado a dirigir durante assalto no Bairro Tiradentes

Um homem de 47 anos foi vítima de um assalto na noite dessa quinta-feira (8), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele foi surpreendido por dois criminosos enquanto dirigia e acabou sendo forçado a continuar ao volante sob ameaça, circulando por locais desconhecidos da cidade.

Morador de Costa Rica, o homem havia chegado à Capital no mesmo dia e se dirigia ao apartamento onde ficaria hospedado. Antes de ir para o local, no entanto, decidiu procurar um lugar para comer. Sem encontrar estabelecimentos abertos, continuou dirigindo pelas ruas do bairro, com os vidros do carro abaixados e em baixa velocidade.

Foi nesse momento que um homem se aproximou do veículo aparentemente para pedir informações. Quando o motorista parou para atendê-lo, dois indivíduos aproveitaram a distração e entraram no carro. Eles renderam a vítima e exigiram que continuasse dirigindo, sob ameaça.

Ainda conforme o registro policial, durante o trajeto, a vítima foi obrigada a circular por áreas desconhecidas até que os assaltantes ordenaram que ele parasse o carro e descesse. Sem saber onde estava e sem conseguir ajuda ao bater nas portas das casas próximas, o homem foi finalmente socorrido por um motociclista que passava pelo local. O piloto o levou até a delegacia.

Abalado, o homem não conseguiu fornecer características físicas detalhadas dos criminosos, informando apenas que ambos vestiam calças jeans e casacos de moletom escuros. O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A polícia investiga o caso e tenta localizar os autores do crime. Até o momento, o veículo da vítima não foi recuperado.

