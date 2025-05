Colisão entre carro e caminhão deixa trânsito lento na BR-262 em Ribas do Rio Pardo

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado no início da noite desta quinta-feira (8), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 71 quilômetros de Campo Grande. A colisão ocorreu próximo a um motel às margens da rodovia, no sentido da capital sul-mato-grossense.

De acordo com informações do site Ribas Ordinário, os veículos seguiam em sentidos opostos quando o carro teria invadido a pista contrária, provocando a batida. O caminhão, que transportava pneus, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente cinco metros de altura.

Apesar do impacto, não houve confirmação de vítimas graves até o momento. Testemunhas relataram que o motorista do caminhão, morador de Três Lagoas, apresentava ferimentos e aguardava atendimento. Familiares do condutor se deslocaram de sua cidade até o local do acidente.

O carro de passeio teve a parte dianteira completamente destruída e parou fora da pista. Peças do veículo ficaram espalhadas pela rodovia, contribuindo para a lentidão no trânsito.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e permaneciam no local até o início da noite. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também acompanha a ocorrência e orienta os motoristas na região.

